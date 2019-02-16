В Смольном создан оперативный штаб в связи с обрушением в ИТМО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга создали оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения в здании университета ИТМО, сообщил на месте событий врио губернатора города Александр Беглов.

"В Смольном создан оперативный штаб который возглавляет вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, оперативный штаб возглавляет вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. "Глава города вместе с начальником Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексеем Аникиным работает на месте чрезвычайного происшествия и контролирует ход ликвидации его последствий", - отметили в Смольном.

Как передает корреспондент ТАСС, оперативный штаб также работает на месте происшествия. Рядом со зданием собрано множество машин спецтехники, около корпуса находятся около 150 человек. Улица рядом перекрыта, движение по ней не осуществляется.

В субботу в здании ИТМО на улице Ломоносова, 9 в центре Санкт-Петербурга произошло обрушение перекрытий с пятого по второй этажи. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Из здания выведены 86 человек.

Университетский корпус на улице Ломоносова 9 располагается в здании Коммерческого училища, построенном в 1869-1871 годах, оно является объектом культурного наследия.