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Два человека пострадали при обрушении деревянного навеса вдоль фасада здания в Твери

На месте ведут работу следователи и криминалисты

ТАСС, 16 февраля. Два человека госпитализированы в результате обрушения деревянного навеса, установленного вдоль фасада здания в Твери, сообщили в субботу в СУ СК РФ по Тверской области.

"16 февраля 2019 года в вечернее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обрушении деревянного навеса, установленного вдоль фасада здания. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, машина скорой помощи увезла их в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Тверской области, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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РоссияТверская область
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