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Обрушение перекрытий в университете в Петербурге
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В МЧС заявили, что людей под завалами ИТМО быть не должно

Глава ведомства Евгений Зиничев отметил, что в здании мог кто-то случайно находиться
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© Сергей Ермохин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Люди под завалами в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) находиться не должны, но спасателям надо убедиться, что там не оказался кто-то случайно. Об этом журналистам сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, прибывший на место ЧП, передает корреспондент ТАСС.

"На данный момент людей быть там не должно, но не исключаем момент, что кто-то случайно мог в это время находиться", - сказал Зиничев.

В субботу в здании ИТМО в центре Санкт-Петербурга произошло обрушение перекрытий с пятого этажа по второй, а также кровли. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, из здания выведены более 80 человек. В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЗиничев, Евгений НиколаевичОбрушение перекрытий в университете в Петербурге
Обрушение перекрытий в университете в Петербурге
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