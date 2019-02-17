Число погибших в результате торнадо в Гаване возросло до семи

ГАВАНА, 17 февраля. /ТАСС/. Еще один пострадавший в результате торнадо, затронувшего 28 января кубинскую столицу, скончался в больнице, сообщает в субботу министерство здравоохранения острова в распространенном сообщении. Таким образом, число жертв природного катаклизма возросло до семи.

По данным медиков, еще восемь человек находятся в госпиталях. По обновленным данным, общее число пострадавших составило около 200 человек.

Как сообщают спасатели, торнадо в ночь на понедельник нанес ущерб около 1,2 тыс. жилым строениям, у более 200 из них обрушилась крыша. После торнадо более 220 тыс. жителей Гаваны остались без электричества из-за повреждений сети. На данный момент электроснабжение восстановлено.

Посольство РФ в Гаване сообщало, что россияне не пострадали в результате удара стихии.