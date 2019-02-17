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AP: в США неизвестный застрелил четырех заложников

По данным агентства, полицейским удалось освободить двух детей
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© AP Photo/Matt Marton

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в городе Клинтон (штат Миссисипи) в субботу взял в заложники нескольких человек, четверо из них были застрелены. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

Подозреваемый взят под стражу, его личность не разглашается. По предварительным данным, произошедшему предшествовал бытовой конфликт. Злоумышленник удерживал заложников в жилом доме около 12 часов.

Агентство отмечает, что полицейским удалось освободить двух детей, которые также находились в доме.

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