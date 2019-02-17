На продуктовом складе в Новосибирске возник пожар

ТАСС, 17 февраля. Пожар, площадь которого достигла 960 кв. м, тушат в здании продуктового склада в Новосибирске. Возгорание локализовано, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Новосибирские пожарные ликвидируют пожар, общая площадь которого достигла 960 кв. м. <…> В здании, где хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло, произошло возгорание. Основная задача - не допустить распространения огня на соседние складские помещения", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по Новосибирской области ТАСС также сообщили, что пожар локализован. Тушение осложняется тем, что обрушилась кровля металлического ангара, это не дает доступа к очагу возгорания. Привлечены дополнительные силы и средства для устранения возможной угрозы распространения огня на соседние складские здания, пожарный поезд обеспечивает бесперебойную подачу воды.

Здание склада находится в промышленной зоне в Дзержинском районе города, угрозы жилым домам нет. Превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.