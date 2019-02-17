{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крупный пожар произошел в административном здании в одном из поселков в Бурятии

Погибших и пострадавших нет

ТАСС, 17 февраля. Пожар в двухэтажном административном здании, в котором находятся школа искусств и общежитие больницы, тушат в поселке Багдарин в Бурятии. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Двухэтажное административное здание, там несколько учреждений - отдел культуры, редакция газеты, школа искусств, центр занятости, общежитие больницы. Полной ликвидации еще не было, пожар локализован, сейчас тушат", - сказали в пресс-службе.

По оперативным данным, на момент прибытия первого подразделения шел сильный дым с чердака, горели помещения на первом и втором этаже. Погибших и пострадавших нет.

Теги
РоссияБурятия
На продуктовом складе в Новосибирске возник пожар
Возгорание локализовано
Читать полностью