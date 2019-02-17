Следователи в Челябинской области проверяют сообщения о закрытом на веранде ребенке

ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Управления Следственного комитета России по Челябинской области проверяют публикации СМИ о том, что в городе Озерске воспитательница одного из детских садов оставила на закрытой веранде двухлетнего ребенка. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе управления.

"По информации СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

В местных СМИ появилась информация о том, что в одном из детских садов Озерска воспитательница забыла забрать мальчика в группу после прогулки с веранды, которую заперла на ключ. Плач забытого на морозе ребенка услышали гулявшие с колясками женщины. Ребенок провел на морозе примерно 40 минут без одной варежки и одного валенка.