В Париже проходит операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Около 1600 человек эвакуированы на северо-востоке Парижа в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщила в воскресенье мэр французской столицы Анн Идальго в своем Twitter.

"По причине разминирования бомбы [времен] Второй мировой войны 1600 человек были эвакуированы из квартала Ла Шапель. Муниципальные службы находятся рядом с жителями района", - отметила Идальго. Все эвакуированные были размещены в спортзалах и муниципальных зданиях.

Как сообщили ранее в префектуре полиции, снаряд был обнаружен 4 февраля и размещен саперами на стройплощадке под парижской окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени для дальнейшего разминирования. В связи с операцией в районе прервано железнодорожное и автомобильное движение, создан периметр безопасности.

Как отмечает радиостанция Europe1, бомба будет перемещена в специальную камеру на глубине 200 м, после чего снаряд будет взорван.