В драке на юго-востоке Москвы участвовали 10 человек

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Десять человек участвовали в драке на юго-востоке Москвы, в которой погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, число участников драки составило 10 человек, все они уроженцы Узбекистана", - сказал источник. По его словам, поводом к конфликту стало то, что один из его участников оскорбил брата другого.

В результате драки погибли два человека, еще один пострадал.

Драка произошла 17 февраля возле здания по Волгоградскому проспекту. Как ранее сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, в результате один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда скорой помощи, второй - в больнице. По ее словам, драка возникла на бытовой почве из- за ранее произошедшего конфликта между работниками автомоечного комплекса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть").