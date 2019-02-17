Полиция проверяет информацию об избиении редакторы газеты в Туапсинском районе

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения и избиения мужчины в Туапсинском районе в ночь с 15 на 16 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Материал по факту нападения и избиения мужчины в Туапсинском районе в ночь с 15 на 16 февраля зарегистрирован, проводится проверка", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что группа неизвестных лиц напала на редактора туапсинский газеты" Ваш голос". Мужчину госпитализировали в больницу, по его словам, нападение связано с его профессиональной деятельностью.