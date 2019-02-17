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Двое осужденных объявили голодовку в следственном изоляторе Читы

Протестующие находятся под наблюдением врачей

ТАСС, 17 февраля. Двое осужденных, содержащихся в следственном изоляторе Читы, объявили голодовку, требуя пересчитать срок нахождения в СИЗО. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Забайкальскому краю.

"Двое осужденных, которые содержатся в следственном изоляторе города Читы, 11 февраля отказались от приема пищи. Мотивируют свой протест несогласием с решением суда апелляционной инстанции. Речь идет о том, что по новому закону день пребывания в следственном изоляторе считается за полтора. Они не согласны, как им посчитали [срок нахождения в СИЗО], требуют пересчитать", - сказали в пресс- службе.

Там уточнили, что протестующие официально уведомили руководство учреждения о голодовке. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

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РоссияЗабайкальский край
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