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Один человек погиб и двое пострадали при столкновении двух легковых машин под Тверью

Информация об их состоянии уточняется

ТАСС, 17 февраля. Один человек погиб, двое получили травмы в ДТП с участием двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-9 в Нелидовском районе Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Авария произошла сегодня утром на 320-м км автодороги М-9 "Балтия" с участием автомобилей Audi и Volkswagen. В результате столкновения погиб один человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Информация об их состоянии уточняется, детей среди пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. "Причины аварии еще не установлены, проводится проверка", - отметили в пресс-службе.

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