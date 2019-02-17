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Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за снегопада

Дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта по Военно-Грузинской дороге запрещено из-за снегопада для всех видов транспорта, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 11:45 мск дорога закрыта полностью", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.

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