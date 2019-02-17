СК возбудил уголовное дело после обрушения деревянного навеса вдоль фасада здания в Твери

ТАСС, 17 февраля. Следственное управление СК РФ по Тверской области возбудило уголовное дело по факту обрушения деревянного навеса вдоль фасада здания в Твери, в результате которого, по уточненным данным, пострадали три человека. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Обрушение навеса из-за падения на него снега и наледи с крыши расположенного рядом здания произошло вечером 16 февраля. Первоначально сообщалось о двоих пострадавших, по уточненной информации следственного управления, травмы получили три человека.

"Фрагментами навеса, а также упавшими с крыши снежной массой и глыбами льда, находившимся рядом со зданием трем женщинам были причинены различные телесные повреждения, у одной из которых они расцениваются как тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело по факту оказания лицами, ответственными за очистку от наледи и снега крыши дома, услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела следователи намерены установить должностные лица, ответственные за содержание здания и организацию очистки кровли. "Будут проведены допросы, истребованы документы, подтверждающие их должностной статус и полномочия", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы правительства региона, все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №4. "Им оказывается вся необходимая помощь, проведены медицинские обследования. Ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения Тверской области", - добавили в пресс- службе.