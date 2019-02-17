Севфлот вывел спасательные суда в Баренцево море, чтобы предупредить последствия шторма

ТАСС, 17 февраля. Северный флот вывел часть спасательных судов в Баренцево море и в Кольский залив, чтобы предупредить возможные последствия от шторма, который обрушился на Мурманскую область. Сейчас порывы ветра на отдельных участках региона достигают 20 м/с, говорится в сообщении пресс-службы Севфлота, распространенном в воскресенье.

"В связи с приходом циклона и резким ухудшением гидрометеорологических условий на Северном флоте объявлено штормовое предупреждение. На Кольском полуострове и в Баренцевом море скорость ветра в порывах превышает 20 м/с. Часть спасательных судов выведены в Баренцево море и в Кольский залив для оказания помощи военным и гражданским морякам при возникновении аварийных ситуаций", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы Севфлота, по решению командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, отменены спортивно-массовые мероприятия на открытом воздухе в гарнизонах флота в Мурманской области, а личному составу рекомендовано не пользоваться автотранспортом, свести к минимуму все передвижения в связи со сложной обстановкой на дорогах в регионе.

"Мероприятия боевой подготовки в морских полигонах не проводятся. Боевые корабли и суда обеспечения укрыты в пунктах базирования, их экипажи выполнили комплекс мероприятий по первому уровню штормовой готовности. На кораблях и судах большого водоизмещения заведены дополнительные швартовы. Дежурно-вахтенная служба на кораблях, в береговых частях, на территориальных центрах управления обороной соединений, объединений и на региональном пункте управления обороной Северного флота несётся в усиленном режиме", - отмечается в сообщении пресс- службы Севфлота.

Ранее сообщалось, что участок федеральный трассы Р-21 "Кола" в Мурманской области протяженностью 40 км закрыт для движения из-за метели, ветра и нулевой видимости. По информации ФГБУ "Мурманское УГМС" на территории Мурманской области сильный ветер, порывы которого в отдельных районах достигают 23 метров в секунду. Местами идет метель, температура воздуха в течение суток опускается до -12 градусов по Цельсию. По данным Мурманского гидрометцентра, штормовой ветер в порывах до 25 м/с сохранится до 14-17 часов воскресенья.