В Башкирии по подозрению в незаконной охоте задержали депутата районного совета

УФА, 17 февраля. /ТАСС/. Пять человек, включая депутата районного совета и полицейского, задержаны в Башкирии по подозрению в незаконной добыче трех косуль. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил зампредседателя ассоциации охотников и рыболовов Башкирии Марат Сафин.

"Охотными инспекторами ассоциации охотников и рыболовов Башкирии совместно с государственными охотными инспекторами министерства экологии и природопользования республики были задержаны пять человек, подозреваемых в незаконной добыче трех косуль. Среди них был депутат районного совета и действующий сотрудник полиции, на всех составлен протокол о незаконной охоте. Подозреваемые передвигались на снегоходах и пытались скрыться от инспекторов", - сказал он, уточнив, что сезон охоты на косуль закрыт с 31 декабря.

В республиканском министерстве экологии и природопользования подтвердили факт незаконной добычи трех косуль в Благоварском районе. По словам замначальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира минэкологии Башкирии Глеба Егорова, подозреваемые успели избавиться от добычи, проводится проверка их причастности к преступлению.

"Если все эти пять человек взаимосвязаны и их действия согласованы, то они будут обвинены в преступлении, совершенном группой лиц. Совокупный ущерб от их действий составил порядка 400 тыс. рублей", - пояснил он. В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит уголовная ответственность за причинение крупного ущерба. Егоров также добавил, что вместе с останками косуль были обнаружены тушки четырех зайцев.

Ранее в пресс-службе МВД Башкирии ТАСС сообщили, что "в отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка, если его вина будет установлена, он будет привлечен к ответственности". Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, добавил собеседник.