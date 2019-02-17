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Молодой человек погиб в драке с охранником возле здания Центрального телеграфа в Москве

По данному факту начата проверка

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Молодой человек получил смертельную травму во время драки с охранником возле здания Центрального телеграфа, где располагается Министерство связи, на Тверской улице в Москве. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, по данному факту начата проверка.

"Утром 17 февраля на охраняемой территории на Тверской улице между 51-летним охранником и прохожим произошел словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой они оба упали на землю. Во время драки молодой человек 1996 года рождения перестал подавать признаки жизни", - сказала Иванова.

Сотрудники скорой помощи констатировали смерть пострадавшего. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

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