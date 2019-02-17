Три человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Грузовой и легковой автомобили столкнулись на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области, в результате три человека погибли. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Информацию о столкновении грузового и легкового автомобилей подтверждаем. По предварительным данным, три человека погибли в ДТП. Обстоятельства уточняются", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.