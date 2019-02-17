СМИ: три человека погибли в результате обрушения дома на востоке Китая

ТАСС, 17 февраля. По меньшей мере три человека погибли, еще 14 получили травмы в результате обрушения жилого дома в городе Фучжоу на востоке Китая. Об этом в воскресенье сообщает агентство "Синьхуа".

Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

Инцидент произошел в субботу примерно в 05:50 по местному времени (00:50 мск).

В результате обрушения под завалами оказались 17 человек. Трое из них скончались от полученных травм. Остальные получили ранения, не представляющие угрозу для жизни. Шестеро пострадавших уже выписаны из больницы.

По данным агентства, двое владельцев дома были задержаны. Обстоятельства происшествия выясняются.