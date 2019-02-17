Мариинский театр усилит режим безопасности на вечерних спектаклях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Мариинский театр Санкт-Петербурга усилит режим безопасности на вечерних спектаклях после анонимного сообщения о "минировании" ранее в воскресенье. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе театра Анна Касаткина.

"Проверку зданий Мариинского театра планируется завершить до начала запуска зрителей на вечерние спектакли. Режим безопасности на вечерних спектаклях будет усилен", - сказала собеседница агентства.

Днем в воскресенье зрители и сотрудники Мариинского театра были эвакуированы после анонимного сообщения о "минировании", которое поступило в адрес его администрации.

"Билеты можно будет вернуть в кассы Мариинского театра в течение 10 дней", - добавила Касаткина.

Вечером на главной сцене в афише театра значится балет "Жизель", на сцене Мариинского-2 - одноактные балеты "Симфония в трех движениях. Глина. Дивертисмент короля", а в Концертном зале - "Немецкий реквием" Иоганнеса Брамса.