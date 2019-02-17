В аэропорту Мурманска задержали два рейса и один отменили из-за шторма

ТАСС, 17 февраля. Два авиарейса, следующих по маршруту Мурманск - Москва, были задержаны из-за сложной метеобстановки в Мурманской области. Кроме того, отменен рейс, который должен был вылететь в Санкт-Петербург, сообщили в воскресенье ТАСС представитель службы пассажирских перевозок аэропорта Мурманск.

Ранее Мурманский гидрометцентр сообщал о том, что в регионе зафиксирован штормовой ветер с порывами до 25 м/с. Неблагоприятные погодные условия, по прогнозам синоптиков, сохранятся до 17:00 (18:00 мск) воскресенья. Согласно онлайн-табло мурманского аэропорта, отменен рейс FV 6344 авиакомпании "Россия", который должен был вылететь по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург.

"У нас задерживалось три рейса [из-за погодных условий], два из них прибыли, третий [до Санкт-Петербурга] отменился. Авиакомпания приняла такое решение - отменить. Один прилетел, улетел, второй - уже заканчивается посадка. Это внутренние рейсы, Москва - Шереметьево, Москва - Домодедово", - сказала собеседница агентства.