В Париже обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Саперы в воскресенье обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную на северо-востоке Парижа. Об этом говорится в сообщении префектуры парижской полиции, опубликованном в Twitter.

"Снаряд был нейтрализован. Префект полиции благодарит группы по разминированию и всех, кто был задействован в этой операции", - отмечается в заявлении. Операция прошла без инцидентов, все введенные в связи с ней ограничения отменены.

Снаряд был обнаружен 4 февраля и размещен саперами на стройплощадке под парижской окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени для дальнейшего разминирования. В связи с операцией в районе в течение нескольких часов было прервано железнодорожное и автомобильное движение. Из квартала Ла Шапель власти эвакуировали в воскресенье утром 1600 человек. Они были временно размещены в спортзалах гимназий и муниципальных учреждениях.