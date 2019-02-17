Мариинский театр возобновил работу после проверки сообщения о "минировании"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Мариинский театр Санкт-Петербурга возобновил работу в штатном режиме, проверки после анонимного сообщения о "минировании" завершены. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье пресс-атташе учреждения Анна Касаткина.

"Все проверки в Мариинском театре завершены, театр работает в штатном режиме. Вечерние спектакли пройдут по расписанию. Режим безопасности будет усилен", - сказала собеседница агентства.

Днем в воскресенье зрители и сотрудники Мариинского театра были эвакуированы после анонимного сообщения о "минировании", которое поступило в адрес его администрации. В театре отметили, что зрители смогут вернуть билеты в кассы Мариинского театра в течение 10 дней.

Вечером на главной сцене Мариинского театра покажут балет "Жизель", на сцене Мариинского-2 - одноактные балеты "Симфония в трех движениях. Глина. Дивертисмент короля", а в Концертном зале - "Немецкий реквием" Иоганнеса Брамса.