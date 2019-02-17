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В Самаре арестовали бывшего замгендиректора РКЦ "Прогресс" по делу о мошенничестве

Арест продлится два месяца

САМАРА, 17 февраля. /ТАСС/. Самарский районный суд города Самары арестовал бывшего заместителя генерального директора ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Константина Наумова, который был задержан ранее по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Арестован на два месяца", - сказал ТАСС собеседник агентства. Срок ареста исчисляется с 14 февраля.

В отношении Наумова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")

Ракетно-космический центр "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей "Союз".

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