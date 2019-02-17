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Людей эвакуировали из торгового центра "Аура" в Сургуте

Позже экстренные службы не обнаружили предметов, представляющих опасность

ТАСС, 17 февраля. Сотрудников и посетителей эвакуировали в воскресенье из торгового центра "Аура" в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры после анонимных угроз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Действительно, факт эвакуации подтверждаем. Сейчас на месте работают экстренные службы", - сказали в пресс-службе.

Позже стало известно, что сотрудники экстренных служб не обнаружили опасных предметов. 

"Опасных предметов в торговом центре не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается личность сообщившего", - сообщили в пресс-службе.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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