Людей эвакуировали из торгового центра "Аура" в Сургуте

ТАСС, 17 февраля. Сотрудников и посетителей эвакуировали в воскресенье из торгового центра "Аура" в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры после анонимных угроз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Действительно, факт эвакуации подтверждаем. Сейчас на месте работают экстренные службы", - сказали в пресс-службе.

Позже стало известно, что сотрудники экстренных служб не обнаружили опасных предметов.

"Опасных предметов в торговом центре не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается личность сообщившего", - сообщили в пресс-службе.