Ребенок погиб в ДТП в Чувашии

ТАСС, 17 февраля. Ребенок погиб в результате ДТП в Чувашии, еще два человека получили травмы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Авария произошла примерно в 15:50 мск на Алатырском шоссе в Чебоксарах. "По предварительным данным, автомобиль LADA Largus столкнулся с Volkswagen. В автоаварии погиб 8-летний ребенок, два человека получили серьезные травмы, они были доставлены в медицинское учреждение. Все обстоятельства аварии выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным минздрава Чувашии, в числе пострадавших один ребенок, он находится в тяжелом состоянии, и взрослый. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.