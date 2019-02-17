В Мурманской области в двух ДТП из-за метели столкнулись 14 автомобилей

ТАСС, 17 февраля. Под городом Апатиты Мурманской области 14 автомобилей столкнулись в двух ДТП из-за метели, которая привела к ухудшению видимости. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

"В районе Апатитового шоссе в направлении от города Кировска в сторону микрорайона Кукисвумчорр Кировско-Апатитского района Мурманской области произошло столкновение шести автомобилей. По предварительным данным, причиной аварии стали плохая видимость на дороге и сильная метель. Спустя почти час на указанном участке автодороги, но уже в противоположном направлении в результате ухудшения погодных условий произошло столкновение уже восьми транспортных средств", - сказала собеседница агентства.

Сотрудники ГИБДД организовали движение транспорта по обочине дороги. "Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции приняли все необходимые меры для фиксации места ДТП и недопущения дальнейших столкновений. В результате ДТП жертв и пострадавших нет, дорога открыта для движения всех видов транспорта. Дорожными службами в целях дальнейшего движения была расчищена обочина, и движение транспорта [велось] по обочине вдоль проезжей части", - резюмировала собеседница агентства.

По данным Мурманского гидрометцентра, в регионе переменная облачность, идет снег, в ряде мест температура воздуха опустилась до минус 23 градусов, на дорогах гололедица. Ранее Мурманский гидрометцентр сообщал о том, что в регионе зафиксирован штормовой ветер с порывами до 25 м/с.

В воскресенье пресс-служба Мурманскавтодора сообщила, что участок федеральной трассы Р-21 "Кола" протяженностью 40 км закрыт для движения из-за метели, ветра и нулевой видимости. Позднее дорога была открыта для движения.