Университет ИТМО просит проверить три здания рядом с корпусом, где произошло обрушение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обратился в штаб по ликвидации последствий обрушения кровли и перекрытий в корпусе вуза на улице Ломоносова с просьбой дополнительно проверить на безопасность три соседних здания, где проводятся учебные занятия. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба вуза.

"Университет ИТМО обратился в штаб по ликвидации последствий обрушения кровли с просьбой провести, помимо экспертизы корпуса №2, экспертизы корпусов №1, №3 и №4, расположенных по адресу: улица Ломоносова, дом 9, Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении пресс-службы университета, размещенном на его сайте.

Как отметили в пресс-службе, "цель дополнительных экспертиз - определение возможности осуществления учебного процесса".

В вузе рассчитывают, что экспертизы будут проведены до 19 февраля, а до этого времени доступ во все корпуса университета на улице Ломоносова будет осуществляться только по согласованию с членами специально созданной комиссии.

Сквозное обрушение перекрытий с пятого по второй этажи и кровли в корпусе университета ИТМО, который располагается в здании XIX века на улице Ломоносова в центре города, произошло в субботу, когда в здании шли занятия. Из корпуса были эвакуированы более 80 человек - студенты и преподаватели, в том числе 21 иностранный учащийся. Погибших и пострадавших, по данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, не было.

В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, Следственный комитет России после обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). В прокуратуре Петербурга ТАСС сообщили, что расследование дела взято на контроль.