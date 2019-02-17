Военный суд в Москве начнет слушания по делу банды Гагиева

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд в понедельник проведет предварительные слушания по делу главаря банды Аслана Гагиева и еще 11 ее участников, на счету которых более 60 убийств. Об этом ТАСС сообщила пресс- секретарь суда Ирина Жирнова.

"Предварительные слушания по делу начнутся в 11:00 мск", - сказала она.

В ходе заседания стороны смогут заявить ходатайства и решить ряд процессуальных вопросов, после чего суд назначит дату слушаний по существу.

12 участников банды были доставлены в Москву из Северной Осетии, такое решение принял Верховный суд РФ в связи с наличием реальной угрозы безопасности участников судебного разбирательства.

Суть обвинений

Гагиеву инкриминируется организация трех банд, которые входили в состав преступного сообщества и действовали на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии. Каждая банда действовала преимущественно в одном регионе, но в отдельных случаях по указанию главаря их участники могли совершать преступления и за пределами этих регионов.

По данным Следственного комитета, среди наиболее резонансных преступлений, к которым причастны члены банды Гагиева: в 2004 году - убийство владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника в Москве; в 2008 году - убийство мэра Владикавказа Виталия Караева, убийство вице-премьера Северной Осетии-Алании Казбека Пагиева и его водителя, в 2012 году - убийство следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александра Леонова в Москве; в 2013 году - убийство заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. Все убийства носили заказной характер. Всего на счету банды более 60 убийств, среди жертв - сотрудники правоохранительных органов, чиновники и бизнесмены.

В июне прошлого года Гагиев был экстрадирован из Австрии и арестован, вину он не признал и от дачи показаний отказался. Главный помощник Гагиева Артур Джиоев скрывался в Греции, в феврале прошлого года он был выдан России и заключен под стражу. В январе этого года суд во Владикавказе приговорил его к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Еще один участник преступной организации - Георгий Кусов - задержан на территории Бельгии и ожидает экстрадиции в РФ.

Как сообщили ТАСС в Следственном комитете, "на сегодняшний день 25 участников банды уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, восемь членов преступного сообщества ликвидированы в результате внутренних конфликтов в связи с неподчинением его руководителю, еще девять фигурантов находятся в розыске, следствие в их отношении продолжается".