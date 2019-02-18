В Новосибирске во время матча умер хоккеист

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Участник любительской хоккейной команды из Новосибирска скончался во время матча в воскресенье. Следователи проводят проверку, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

По информации местных СМИ, 55-летний мужчина скончался в ЛДС "Родник" в Калининском районе Новосибирске в ходе встречи между любительскими командами "Ударник" и "Титаны".

"Был любительский матч, умер на льду. Скорая констатировала смерть", - сообщили в пресс-службе.

"Назначена экспертиза, по результатам проверки будет принято решение", - добавили в ведомстве.