Владивостокский суд поместил под стражу зампредседателя Сибирского отделения РАН

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Суд во Владивостоке взял под стражу заместителя председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, который отвечал за управление имуществом. Об этом проинформировал ТАСС в понедельник представитель суда.

Как сообщал ранее ТАСС источник в руководстве СО РАН, Благодырь, отвечающий за управление имущественным комплексом отделения, был задержан в Новосибирске и конвоирован на Дальний Восток.

"Суд поместил его под стражу до 8 апреля. Он проходит по части 4 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - сообщил собеседник агентства.

Иван Благодырь работал в СО РАН с 2017 года. Ранее он занимал пост заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области, много лет работал в структурах РАО "ЕЭС России".