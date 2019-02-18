В Приамурье мужчина избил годовалого ребенка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Годовалый ребенок доставлен с множественными телесными повреждениями в больницу в городе Белогорске Амурской области. Об этом в понедельник сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

"Утром 15 февраля в больницу Белогорска поступил ребенок 2017 года рождения (декабрьский) <...> с множественными телесными повреждениями", - сказал Лубинский. Также он отметил, что следственный отдел по городу Белогорску возбудил уголовное дело по части 2 ст. 111 УК ("Причинение тяжкого вреда здоровью").

Задержан отчим ребенка. Это молодой человек 2001 года рождения, он дал признательные показания. "По ходатайству следователя судом в воскресенье в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он помещен в следственный изолятор", - уточнил Лубинский.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и преступления против собственности.