В Москве угнали автомобиль стоимостью 7 млн рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Автомобиль Mercedes стоимостью 7 млн рублей, принадлежащий коммерческой организации, угнан в Тимирязевском районе Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Преступление было совершено вечером 17 февраля. Директор одной из коммерческих фирм сообщил об угоне автомобиля Mercedes-Benz GLS 350 D, который принадлежит его кампании. Машину угнали от дома 37 по Дмитровскому шоссе. Сумма ущерба составила 7 млн рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").