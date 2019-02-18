Три человека погибли при пожаре в частном доме в Липецке

ТАСС, 18 февраля. Пожар в частном доме в Липецке стал причиной гибели трех человек, сообщили ТАСС в управлении МЧС по Липецкой области.

"Пожар в частном доме в Липецке, трое погибших, их личности устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС и испытательная пожарная лаборатория, которая установит причины пожара", - сказал собеседник.

По данным собеседника, пожар произошел на улице 9 Января, в частном доме №7. Сообщение пожарным потупило около 06:00 мск.

В ликвидации пожара участвовало три пожарных расчета.