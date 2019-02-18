{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Липецке

Специалисты устанавливают причины возгорания

ТАСС, 18 февраля. Пожар в частном доме в Липецке стал причиной гибели трех человек, сообщили ТАСС в управлении МЧС по Липецкой области.

"Пожар в частном доме в Липецке, трое погибших, их личности устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС и испытательная пожарная лаборатория, которая установит причины пожара", - сказал собеседник.

По данным собеседника, пожар произошел на улице 9 Января, в частном доме №7. Сообщение пожарным потупило около 06:00 мск.

В ликвидации пожара участвовало три пожарных расчета.

Теги
РоссияЛипецкая область
В Саратовской области возбудили уголовное дело после гибели мужчины от падения наледи
14 февраля с балкона четвертого этажа на упала глыба льда на 77-летнего пенсионера, который беседовал с соседями у подъезда дома
Читать полностью