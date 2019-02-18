В Перми из-за сообщения о минировании эвакуировали гимназию в центре города

ПЕРМЬ,18 февраля. /ТАСС/. Экстренные службы эвакуировали учащихся и педагогов гимназии № 17 города Перми из-за поступившего на электронную почту анонимного сообщения о минировании. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Министерства территориальной безопасности Пермского края.

"18 февраля в одно из образовательных учреждений города Перми на электронную почту поступила информация о минировании. Проведена эвакуация. Пострадавших нет. Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводятся проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о волне эвакуаций по всей России. В конце января несколько дней подряд сообщения об угрозе взрыва поступали в ряд социальных и административных учреждений, школ и торговых центров в регионах Дальнего Востока, Сибири, на Урале и в Поволжье, на Юге, в центральной части России и в Санкт-Петербурге. В большинстве случаев сообщения о минировании поступали в учреждения по электронной почте, а проведенные правоохранительными органами проверки зданий показали, что информация была ложной.