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Пять человек пострадали при взрыве газа в доме в Ингушетии

В числе пострадавших трое детей

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Трое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в частном доме в Назрани (Ингушетия), сообщил ТАСС пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Исса Катиев.

"В Назрани в одном из частных домов произошел хлопок газо-воздушной смеси, в результате которого пострадали пятеро - трое детей и двое взрослых. Сам дом, где произошел взрыв, разрушен не был", - сказал Катиев.

По его словам, все пострадавшие были доставлены в республиканские медучреждения с ожогами различной степени тяжести.

"Трое детей были доставлены с ожогами в Детскую республиканскую клиническую больницу, их состояние оценивается врачами как стабильное, их жизням ничего не угрожает. Двое взрослых были доставлены в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы, их ожоги серьезнее и состояние оценивается, как тяжелое", - добавил пресс-секретарь.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались девять человек и три единицы техники. Причины взрыва выясняются.

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