Сильный ветер повалил семь деревьев минувшей ночью в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Семь деревьев упали в Москве в ночь на 18 февраля из-за сильного ветра, последствия уже ликвидированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы.

"Упало семь деревьев. Они уже убраны", - сказал собеседник агентства.

Из-за сильного ветра в Московском регионе 17 февраля был объявлен желтый (третий из пяти) уровень опасности. Порывы ветра достигали 22 м/с.

По данным метеорологов, в течение этой недели погода будет относительно теплой. 18 февраля ожидается от 5 до 3 градусов мороза. Погода будет ясной и солнечной, при этом прогнозируется ветер до 15-17 м/с.