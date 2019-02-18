Посольство РФ в Нидерландах выясняет ситуацию с задержанными россиянами

ГААГА, 18 февраля. /ТАСС/. Российское посольство в Гааге выясняет ситуацию относительно задержания в голландском аэропорту Схипхол корреспондента "Новой Газеты" и сотрудницы правозащитного центра "Мемориал". Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в диппредставительстве.

"Посольством принимаются меры для прояснения ситуации. Ни сами задержанные, ни издание к посольству пока не обращались", - сказал собеседник агентства.

Ранее "Новая газета" сообщила о задержании полицией в аэропорту Амстердама своего корреспондента Елены Милашиной, а также сотрудницы "Мемориала" Миланы Бахаевой.