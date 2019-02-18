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Посольство РФ в Нидерландах выясняет ситуацию с задержанными россиянами

Ранее "Новая газета" сообщила о задержании полицией в аэропорту Амстердама своего корреспондента Елены Милашиной и сотрудницы "Мемориала" Миланы Бахаевой
Здание посольства РФ в Гааге Виталий Чугин/ТАСС
Описание
Здание посольства РФ в Гааге
© Виталий Чугин/ТАСС

ГААГА, 18 февраля. /ТАСС/. Российское посольство в Гааге выясняет ситуацию относительно задержания в голландском аэропорту Схипхол корреспондента "Новой Газеты" и сотрудницы правозащитного центра "Мемориал". Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в диппредставительстве.

"Посольством принимаются меры для прояснения ситуации. Ни сами задержанные, ни издание к посольству пока не обращались", - сказал собеседник агентства.

Ранее "Новая газета" сообщила о задержании полицией в аэропорту Амстердама своего корреспондента Елены Милашиной, а также сотрудницы "Мемориала" Миланы Бахаевой.

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