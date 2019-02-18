Потерявшийся в московском лесу шестилетний мальчик найден живым

МОСКВА, 18 февраля./ТАСС/. Шестилетний ребенок провел всю ночь в московском лесопарке "Лосиный остров", в итоге он найден живым. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

"Мальчик потерялся накануне в районе "Лосиного острова". Родители пытались отыскать ребенка самостоятельно, однако это им не удалось. В районе 06:00 мск мать мальчика пришла в полицию и написала заявление о его пропаже, однако уже в районе 09:00 ребенок самостоятельно вышел из леса и подошел к АЗС, расположенной в районе Гольяново. Ее работники вызвали экстренные службы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время медики осматривают ребенка, однако, по предварительным данным, его здоровью ничего не угрожает.

В пресс-службе столичного ГУ МВД ТАСС подтвердили факт обнаружения ребенка. "Мальчик был найден, сейчас устанавливаются все обстоятельства, связные с его исчезновением. Его жизнь вне опасности", - сказали в полиции.