Источник: в центре Донецка произошел взрыв

ДОНЕЦК, 18 февраля /ТАСС/. Взрыв произошел в понедельник утром в центральной части Донецка. Об этом ТАСС сообщил источник в официальных структурах провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"По предварительным данным, взрыв произошел на бульваре Пушкина в центральной части столицы ДНР, на месте взрыва имеется воронка, - сказал собеседник агентства. - Также по предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал".

Как сообщают очевидцы, территория вокруг места происшествия вблизи дома номер 7 по бульвару Пушкина, где располагаются офисы государственных структур республики, оцеплена. На месте находятся сотрудники силовых ведомств и пожарные.

Еще один источник в официальных структурах ДНР сообщил ТАСС, что около 09:00 мск в центре Донецка были слышны два громких хлопка. "Первый хлопок прозвучал примерно в 08:50 мск, второй - около 09:00 мск, - уточнил источник. - В обоих случаях громкие звуки, похожие на звуки взрыва, были хорошо слышны в центральном Ворошиловском районе".

Силовые ведомства ДНР на данный момент не выступили с официальными заявлениями относительно случившегося.