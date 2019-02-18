Эвакуации в конгресс-центре, больнице и колледже прошли в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники и посетители конгресс-центра "Экспофорум" в Санкт-Петербурге эвакуированы в понедельник утром из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КВЦ "Экспофорум".

"Из "Экспофорума" эвакуированы около 400 сотрудников комплекса. Ранее им поступило сообщение о минировании. Проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Также анонимное сообщение стало причиной эвакуации Политехнического колледжа городского хозяйства в Приморском районе. "Колледж подтверждает [факт проведения] эвакуации", - сказали агентству в пресс-службе районной администрации.

Кроме того, анонимное сообщение поступило в Елизаветинскую городскую больницу. В результате было принято решение отказаться от приема посетителей. "Получили сообщение о минировании по электронной почте. Сейчас работает полиция и МЧС… У нас не впускают посетителей", - проинформировали ТАСС в пресс-службе больницы.

Очевидцы также сообщают об эвакуации в некоторых других социальных объектах, в том числе средних и средне-специальных учебных заведениях города.

Эвакуация Дома компании "Зингер"

Коснулись анонимные сообщения и нескольких административных зданий Петербурга. В частности, эвакуированы посетители и работники предприятий в Доме компании "Зингер" на Невском проспекте, где располагаются магазин "Дом Книги" и офис социальной сети "ВКонтакте". "Факт эвакуации подтверждаем", - сказал ТАСС PR-директор "ВКонтакте" Дмитрий Лушников.

По данным источника агентства в экстренных службах, причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании.

Очевидцы также сообщают об эвакуации в ряде других социальных объектов, в том числе средних и средне-специальных учебных заведениях города.

В новость были внесены изменения (11:24 мск*) — добавлена информация об эвакуации Дома компании "Зингер"