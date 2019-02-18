Полиция Нидерландов отпустила сотрудниц "Новой газеты" и "Мемориала"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Полиция Нидерландов отпустила корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра "Мемориал" Милану Бахаеву, которые раннее были задержаны в аэропорту Амстердама, сообщается на сайте издания.

"Задержанных ранее в аэропорту Амстердама корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину и сотрудницу "Мемориала" Милану Бахаеву нидерландская полиция отпустила", - говорится в сообщении.

По словам Милашиной, причина задержания не установлена, вопросов о цели пребывания в стране ей не задавали. Бахаеву остановили в аэропорту для проверки целей визита в Нидерланды.

Ранее сообщалось, что корреспондент "Новой газеты" Елена Милашина и сотрудница правозащитного центра "Мемориал" Милана Бахаева были задержаны в Амстердаме, обе находились в отделении полиции при аэропорте города. По данным "Новой газеты", Милашина и Бахаева прилетели в страну на встречу с правозащитниками, которые занимаются проблемой сирийских беженцев.