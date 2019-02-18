Около 10 объектов "заминированы" в Москве

МОСКВА, 18 февраля./ТАСС/. Сообщения об угрозах взрыва в нескольких торговых центрах и школах поступили в Москве за последние полчаса. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На данный момент сотрудники оперативных служб проверяют сообщения о минировании порядка 10 объектов, среди них торговые центры, две школы и детский сад", - сказал источник. Из зданий проводится эвакуация. На места ЧП отправлены кинологи. По словам источника, пока никаких подозрительных предметов не обнаружено, проверки продолжаются.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Ни по одному адресу угроза взрыва не подтвердилась.

В новость были внесены изменения (11:51 мск) — обнавлены 1-й и 2-й абзацы.