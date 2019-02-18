{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Около 10 объектов "заминированы" в Москве

На места происшествий отправлены кинологи

МОСКВА, 18 февраля./ТАСС/. Сообщения об угрозах взрыва в нескольких торговых центрах и школах поступили в Москве за последние полчаса. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На данный момент сотрудники оперативных служб проверяют сообщения о минировании порядка 10 объектов, среди них торговые центры, две школы и детский сад", - сказал источник. Из зданий проводится эвакуация. На места ЧП отправлены кинологи. По словам источника, пока никаких подозрительных предметов не обнаружено, проверки продолжаются.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Ни по одному адресу угроза взрыва не подтвердилась.

В новость были внесены изменения (11:51 мск) — обнавлены 1-й и 2-й абзацы. 

Теги
Россия
В Подмосковье задержали подозреваемых в краже сотовых телефонов и электронных часов
Общая сумма украденного составляет около 5 млн рублей
Читать полностью