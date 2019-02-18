Погибший возле Центрального телеграфа в Москве был спортсменом из Орловской области

ОРЕЛ, 18 февраля. /ТАСС/. Молодой человек, 17 февраля получивший смертельную травму во время драки с охранником возле здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве, был спортсменом из Ливен Орловской области. Его звали Геннадий Павлов, сообщили ТАСС в Орловской региональной федерации рукопашного боя.

"Его звали Геннадий Павлов, он из города Ливны. Ему было около 22 лет. Активно он на соревнованиях по рукопашному бою не выступал, даже мастером спорта не являлся", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что утром 17 февраля на охраняемой территории на Тверской улице между 51-летним охранником и прохожим произошел словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой они оба упали на землю. Во время драки молодой человек перестал подавать признаки жизни. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть пострадавшего. СУ СК по Москве начало проверку, назначило судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.