СК возбудил дело в связи со смертью женщины, искусанной собаками в Чувашии

ТАСС, 18 февраля. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило дело в связи со смертью женщины, которую 17 февраля искусали две собаки в деревне Первые Вурманкасы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник следственным управлением СК РФ по республике.

"В деревне Первые Вурманкасы Цивильского района две собаки (кавказская и среднеазиатская овчарки), оказавшиеся без присмотра, набросились на троих сельчан и покусали их. В результате одна из пострадавших - 76-летняя женщина - скончалась на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, еще двое мужчин в возрасте 70 и 60 лет получили различные раны, им оказана необходимая медицинская помощь. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.