Обвиняемый в краже картины Куинджи заявил, что хотел привлечь к себе внимание

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Денис Чуприков раскаялся в содеянном, а свои действия объяснил тем, что хотел привлечь к себе внимание. Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала Мосгорсуда, где рассматривается апелляционная жалоба на арест Чуприкова.

"Свою вину осознал полностью, чистосердечно раскаиваюсь. В материалах я все рассказал следователю, хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил", - сказал Чуприков.

Защитник попросила изменить Чуприкову меру пресечения. "В связи с наличием инвалидности у моего клиента прошу избрать в отношении Чуприкова меру пресечения в виде домашнего ареста. Он все осознал, сдал заграничный паспорт и полностью раскаялся в содеянном", - сказала адвокат Светлана Горбунова.

Прокурор попросил решение суда первой инстанции оставить без изменения. "Находясь на свободе, Чуприков может скрыться, прошу оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал прокурор.

Таганский суд Москвы 29 января арестовал Чуприкова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 164 ("Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ, так как следствие считает, что у него были сообщники, которые пока не установлены.

Ранее сообщалось, что Чуприков имеет проблемы со здоровьем, ему необходимы ингаляторы.

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