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В Подмосковье задержали подозреваемых в краже сотовых телефонов и электронных часов

Общая сумма украденного составляет около 5 млн рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже сотовых телефонов и электронных часов на сумму около 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленники в ночное время, разобрав часть стены, проникли в подсобное помещение салона сотовой связи на улице Чкалова и похитили из сейфа мобильные телефоны и электронные наручные часы на сумму около пяти миллионов рублей. Сотрудниками уголовного розыска по городскому округу Жуковский Московской области задержаны двое приезжих из государств ближнего зарубежья в возрасте 27 и 40 лет, подозреваемые в совершении этой кражи", - сообщила она.

При обыске в жилище задержанных обнаружена большая часть похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 ("Кража в особо крупном размере").

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