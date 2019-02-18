В Бурятии сотрудников органов опеки обвинили в халатности после избиения девочки ее отцом

УЛАН-УДЭ, 18 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности сотрудников органов опеки, не реагировавших на жалобы об истязании в семье малолетней девочки, возбуждено в Бурятии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В местные органы опеки и попечительства неоднократно поступали сигналы о нарушении прав детей в семье, проживавшей в селе Мухор-Тала Заиграевского района. Однако должностными лицами надлежащие меры к родителям приняты не были, что повлекло дальнейшее беспрепятственное истязание отцом малолетней дочери. По данному факту в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, пострадавший ребенок проживал в семье, состоящей из еще двух детей, матери и ее сожителя. Взрослые злоупотребляли спиртными напитками и о детях фактически не заботились.

"Местные жители с 2017 года неоднократно обращались с заявлениями в районную администрацию и просили принять меры к родителям. Однако должностные лица органов опеки и попечительства ограничивались формальными проверками семьи, беседами с родителями и не принимали всех предусмотренных законодательством мер. На фоне бездействия должностных лиц отец регулярно избивал восьмилетнюю дочь", - говорится в сообщении.

Уголовное дело об истязании ребенка в семье направлено в суд для рассмотрения по существу, отмечается на сайте СКР.