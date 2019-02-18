Глава компании, обманувшей в Липецке свыше 1,7 тыс. дольщиков, объявлен в розыск

ТАСС, 18 февраля. /ТАСС/. Депутат Липецкого областного совета и глава группы компании "СУ-5" Михаил Захаров объявлен в федеральный розыск, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в понедельник сообщила на своем сайте пресс-служба следственного управления СК по региону.

"В связи с тем, что Захаров на следственные действия не явился и в настоящее время находится за пределами РФ, он объявлен в федеральный розыск. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании заочно ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевшими по уголовному делу уже признаны 1737 человек", - говорится в сообщении.

В октябре 2017 года липецкие следователи возбудили уголовное дело статье 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") о строительстве в Липецке жилого комплекса "Европейский", где более 1,7 тыс. дольщиков остались без квартир. Следователи наложили арест на имущество застройщика на сумму свыше 200 млн рублей. По версии следствия, с 2014 по 2017 год руководство компании "Эксстроймаш", входящей в компанию "СУ-5", похитило деньги дольщиков. В январе первым фигурантом дела стал экс-гендиректор "Эксстроймаша", депутат Липецкого городского совета Сергей Тонких, он находится под домашним арестом, 7 февраля дело возбудили и в отношении председателя совета директоров "СУ-5" Михаила Захарова.

Как сказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Юлия Кузнецова, 7 февраля Михаилу Захарову на адрес регистрации в Липецкой области отправлено сообщение о возбуждении уголовного дела и о необходимости в течение трех суток явиться в следственный отдел. Захаров на следственные действия не явился.

Группа компаний "СУ-5" создана в 1971 году, председателем ее совета директоров является Михаил Захаров. По данным областной прокуратуры, в Липецке возбуждены четыре уголовных дела в отношении компаний-застройщиков, в регионе насчитывается более 2 тыс. обманутых дольщиков. Областные власти к концу 2019 года обещают завершить 90% всех недостроенных домов.